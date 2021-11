Rimini, un mare di giocattoli per i bambini del reparto di oncoematologia

Continua la solidarietà dell’Associazione Qualcosa di grande per i piccoli, che martedì scorso ha consegnato alla Dott.ssa Roberta Pericoli, Responsabile del reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini, un enorme quantitativo di giocattoli per tutte le età, da distribuire ai bambini ricoverati .

La donazione è stata resa possibile grazie a diverse iniziative di raccolta fondi, promosse con il supporto logistico dell’Associazione, dai “ragazzi del Memorial TEO”, e del “Memorial 78 nel cuore” per ricordare alcuni amici scomparsi prematuramente.

La delegazione ristretta, composta da Terzo Cucchi, Alexander Naldi, Daniele Ruscelli e Grazia Gori, è stata accolta dalla Dott.ssa Pericoli e dalla psicologa Samanta Nucci, nonché da Elisabetta Montesi, responsabile fundraising aziendale. “L’obiettivo di questa donazione – affermano i donatori – fatta in ricordo di nostri amici scomparsi in età troppo giovane, è quella aiutare i bambini ricoverati, ad affrontare le cure con minore angoscia, e a rendere l’ospedale più a misura di bambino, consentendo ai piccoli pazienti di distrarsi giocando”

Da parte dell’Azienda USL della Romagna e dei professionisti, un sentito ringraziamento all’Associazione “Qualcosa di Grande per i piccoli” e a tutti i donatori, per questa ennesima donazione, che si va ad aggiungere alle altre numerose iniziative solidali intraprese in questi anni dall’Associazione cesenate a sostegno del percorso di umanizzazione delle aree pediatriche, all’interno delle strutture sanitarie di tutta la Romagna.