Rimini, un incontro in Comune sul tema degli appalti

Questa mattina l’Assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli ha ricevuto in residenza comunale, Renzo Crociati, segretario generale FILLEA CGIL – categoria sindacale lavoratori delle costruzioni – per un incontro conoscitivo sul tema degli appalti, che sarà approfondito anche prossimamente con tutte le altre parti sindacali per un confronto esteso sulla qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e nelle concessioni di lavori servizi e forniture pubblici.Un tema che riguarderà anche la qualità e la tutela dei lavoratori negli appalti dell’infrastruttura “Parco del mare”, com’era avvenuto anche nel primo tratto già realizzato, che aveva visto la firma di un protocollo d’intesa per lo sviluppo delle attività coordinate e congiunte e per la prevenzione ed il contrasto del lavoro nero e irregolare nel settore edile.