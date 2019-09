Rimini, uccise un ciclista. Automobilista deve risarcire il fidanzato

RIMINI. Alla guida di un'auto l'11 settembre del 2016 investì a Torre Pedrera un cameriere 27enne in sella ad una bici che morì un anno più tardi senza mai riprendere conoscenza. L'automobilista, un 25enne residente a Bellaria, è stato condannato in abbreviato a tre anni di reclusione; disposto dal giudice dell’udienza preliminare Manuel Bianchi anche una provvisionale a titolo di risarcimento di 25mila euro per ciascuna delle parti civili, compreso il fidanzato del ragazzo investito.

