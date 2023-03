Rimini. Tour operator riminese in trasferta all’aeroporto di Forlì: voli per Trapani, Cagliari, Comiso e Brindisi

L’aeroporto Luigi Ridolfi entra nel business dei pacchetti vacanze. Da Forlì, infatti, si potrà partire e soggiornare in Sardegna, Sicilia e in Salento. Questo è possibile grazie a “Io volo da Forlì”, programmazione del tour operator Sigismondo Travel Group di Rimini che amplia l’offerta turistica presentata nel 2021, a favore dello scalo forlivese. «A differenza del passato copriremo tutta la stagione turistica, ovvero da giugno a settembre – spiega il direttore marketing di Sigismondo Travel Group, Angelo Russo –. I pacchetti turistici saranno in vendita da un sito internet con lo stesso nome, che andrà online il 19 marzo, e nelle agenzie viaggi del territorio romagnolo, estendendosi anche alle Marche del Nord e l’Emilia. In centro storico a Rimini aprirà inoltre un negozio fisico che prenderà il nome di “Io volo da Forlì point”. Le rotte coperte dal progetto saranno Forlì-Trapani, Forlì-Cagliari, Forlì-Comiso e Forlì-Brindisi, tutte gestite da Go to fly ed operate da Aeroitalia. L’iniziativa prenderà il via il 17 giugno con il primo volo per Brindisi. «In sostanza abbiamo acquisito oltre 1000 posti aerei per 4 destinazioni – entra nel dettaglio Claudio Bergomi, manager del progetto per Sigismondo Travel Group – e sono state individuate 6 strutture con più di 400 camere per proporre pacchetti vacanze che tengono conto delle diverse esigenze degli utenti. In particolare sono stati individuati resort e alberghi nelle zone della Sardegna meridionale, del Ragusano e della valle del Belice in Sicilia e il Salento (Porto Cesareo e Lido Marini)».

«Il nostro non è un prodotto di massa, ma ricercato – fa eco Antonio Russo, general manager di Sigismondo Travel Group –. Lo dimostra il fatto che abbiamo individuato strutture ad hoc: in Salento, ad esempio, c’è la possibilità di soggiornare sul mare quando solitamente gli alberghi o i villaggi a Porto Cesareo distano almeno 4-5 chilometri dalle spiagge. Dopo una grande esperienza nell’incoming, iniziata nel 2006, dal 2018 abbiamo aperto al progetto outgoing, facendo volare migliaia di turisti dagli scali della Romagna con l’intento di essere il tour operator dei romagnoli che vogliono andare in vacanza». Il vantaggio di questi pacchetti? «Siamo l’unico tour operator che propone partenze da Forlì, un’infrastruttura che è in grado di interessare una platea vasta di turisti in arrivo dalla Romagna, dall’Emilia ma anche da Marche e Toscana – sottolinea Bergomi –. Non solo, si può scegliere tra diverse gamme di prodotto a prezzi competitivi. Inoltre per chi viaggia da Forlì è possibile usufruire del parcheggio gratuito dell’aeroporto grazie alla convenzione stipulata». Quella con Sigismondo Travel Group è la prima collaborazione di una lunga serie. «Ce ne saranno altre, ma su altre rotte perchè questo sono un’esclusiva di Sigismondo – annuncia Andrea Gilardi, business aviation e direttore marketing di Fa, la società di gestione dello scalo forlivese –. C’è voglia di tornare a viaggiare, le previsioni del mercato indicano che siamo tornati a superare i volumi pre-Covid e con una propensione alla spesa superiore. Non solo, oltre ogni aspettativa Lourdes sta avendo molto successo. Notevole la domanda di gruppi per i pellegrinaggi, ad aprile 80 persone partiranno da Forlì grazie ad un’importante agenzia di Rimini. Comunque con Sigismondo Travel Group non sarà un’esperienza one-shot ma c’è la volontà di proseguire anche per l’inverno e trovare una convergenza per altri pacchetti sulla base della pianificazione invernale che stiamo mettendo a punto».