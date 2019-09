Rimini. Spiaggia d'inverno, barriere con immagini felliniane

RIMINI. Manifesti ispirati a Federico Fellini, oltre a immagini di opere e simboli di Rimini, sulle barriere frangivento che proteggeranno gli stabilimenti balneari e le strade dalla sabbia, al posto dei pannelli di lamiera. Il tutto per aggiungere un po' di "poesia" alla possibilità di frequentare la spiaggia anche fuori stagione. E' l'iniziativa che il Comune di Rimini realizzerà in accordo con gli operatori balneari della zona nord e della zona sud. Si tratta di "una strategia operativa per valorizzare i pannelli frangivento che saranno posizionati al posto di lamiere e cancelli per proteggere sia gli stabilimenti sia le strade dalla sabbia portata dal vento", fa sapere l'assessore all'Ambiente Anna Montini. I pannelli saranno posizionati ogni 200-300 metri, e tutte le indicazioni saranno contenute e dettagliate nell'ordinanza che il Comune pubblicherà nel giro di qualche giorno e che definisce i materiali e le dimensioni per queste barriere antisabbia, "che finalmente saranno omogenee, utili e quest'anno anche poetiche". Non solo, ma celebreranno anch'esse Fellini, il cui centenario, l'anno prossimo, porterà tanti eventi in città.

