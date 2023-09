Rimini, “sole e basta fake news, così la spiaggia decolla a settembre”

«Se non partono altre fake, sarà un grande settembre». Spiagge affollate dove prendono la tintarella intere famiglie, soprattutto italiane, al fianco di anziani intenti a far le parole crociate. Sembra essere questa la cartolina del settembre riminese su cui mostra ottimismo il presidente della cooperativa bagnini Rimini sud, Mauro Vanni. «Grazie al meteo eccezionale, – esordisce – molti turisti hanno allungato la settimana di ferie fissata per fine agosto sino a questo weekend. Lo conferma il traffico stradale che, a colpo d’occhio, ricorda i momenti di alta stagione». Pur riconoscendo che un certo calo si registrerà già da domani (oggi, ndr) e che il sold out è un miraggio, Vanni non esita a sbilanciarsi, scorgendo i presupposti per begli scampoli d’estate a prezzi contenuti «ideali per chi ancora non è riuscito a concedersi una pausa».

L’auspicio, non la manda a dire, è uno solo: «che non partano fake Urbi et Orbi come quelle che hanno denigrato il nostro mare o hanno sollevato il panico assurdo del post alluvione». La sua solidarietà va quindi alla Federazione albergatori che sta procedendo per le vie legali «contro chi ha demonizzato la riviera» facendo pagare a caro prezzo «bugie, meschinità e fotomontaggi» a qualunque settore dell’ospitalità. Ma al netto delle polemiche, la morale non cambia: «Le prenotazioni fioccano e noi siamo ottimisti», sintetizza Vanni notando che anche i riminesi «sfruttano gli ultimi weekend di sole per ricaricare le batterie».

Stessa musica da Bellaria dove il presidente della cooperativa bagnini, Paolo Rinaldini, segnala la presenza di numerose famiglie, «in prevalenza provenienti dal nord est». La fine dell’estate è comunque dietro l’angolo, riconosce, «perché molte aziende hanno riaperto i battenti, ma soprattutto perché il 15 settembre decreterà il ritorno sui banchi. Tradotto: la maggior parte degli alberghi chiuderà la prossima settimana alla luce dei costi da affrontare». Intanto a far la differenza nel weekend sono stati gli eventi enogastronomici in calendario come Il gusto del porto «che ha richiamato molte persone anche dall’entroterra oltre al campionato italiano di beach volley». Buona affluenza anche sulle spiagge di Riccione, come spiega il presidente della cooperativa bagnini, Diego Casadei che prevede «un calo fisiologico da domani (oggi, ndr) pur contando sull’arrivo degli anziani almeno sino allo spartiacque della riapertura delle scuole, quando riprenderanno la via di casa per dare una mano a figli e nipoti». Conseguenza? Le prenotazioni tengono anche per la prossima settimana, ribadisce soddisfatto.

Brilla anche Cattolica perché «dopo la parentesi temporalesca di fine agosto, la risposta dei turisti, tra cui molti stranieri tedeschi, non si è fatta attendere». Il presidente del comparto bagnini Roberto Baldassarri vede il bicchiere mezzo pieno anche rispetto a settembre scorso «caratterizzato da un clima capriccioso fin dalle prime giornate».