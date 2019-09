Rimini: serie di incontri su "genitori influencer" e youtuber

RIMINI. Genitori e adolescenti nell’epoca di internet e del narcisismo, questo il filo conduttore della nuova serie di incontri per adulti ed educatori, organizzati dalla Regione Emilia – Romagna (in collaborazione con l’Istituto Minotauro) nella provincia di Rimini. Si parte da Rimini, giovedì 3 ottobre alle 20.30 alla sala convegni del Palazzo del Turismo, in Piazzale Fellini 3 con “Genitori influencer”, dal padre simbolico alla madre virtuale, dalla ribellione alla delusione, l’adulto autorevole ai tempi degli influencer e degli youtuber, costruire l’alleanza tra scuola e famiglia. Relatore sarà Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta. La finalità di questo ciclo di incontri, in sostanza, è la promozione di competenze genitoriali che consentano di utilizzare chiavi di lettura non banali e modelli interpretativi non stereotipati rispetto ai bisogni ed ai comportamenti degli adolescenti di oggi. Ogni incontro prevede un intervento di un esperto seguito da uno scambio e confronto diretto con i partecipanti. La Regione Emilia-Romagna, unica in Italia, si è dotata di un Piano adolescenza: una scelta significativa, coraggiosa, con una prospettiva futura. E’ il segnale, inequivocabile e condiviso dai territori, di attenzione e impegno verso una generazione di cui, generalmente,ci si occupa solo quando accadono eclatanti fatti di cronaca. Gli incontri – che proseguiranno l’11 ottobre e il 22 ottobre a Santarcangelo di Romagna), saranno incentrati principalmente su tre temi – genitori influencer, internet come nuova dipendenza, amicizia e sessualità – , con la finalità di aiutare i genitori a meglio comprendere come comportarsi con i propri figli ed aiutarli a crescere. Gli appuntamenti saranno aperti a tutta la cittadinanza, educatori, insegnanti e operatori.

