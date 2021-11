Rimini, Santi: nuova Statale 16, non si torna indietro

“A fasi alterne si riapre il dibattito sul nuovo tracciato della ss16 fra Bellaria e Cattolica. Provo a fare chiarezza e a dire la mia. Il tracciato della nuova strada, previsto oggi nella progettazione Anas, è stato discusso, mediato e alla fine approvato in Conferenza dei Servizi Stato-Regione, in fase di Valutazione di Impatto Ambientale, con il contributo di tutti gli enti e Comuni coinvolti, con gli inevitabili mal di pancia che vengono al momento della progettazione di ogni opera che impatta così fortemente col territorio”. A spiegarlo è il presidente della Provincia, Riziero Santi, che torna sulla futura arteria attesa da oltre 30 anni: “Il progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale con esito positivo è il frutto di una mediazione fra esigenze e criticità diverse e presenta quattro nodi, affrontati e risolti mediando fra le diverse esigenze. L’impatto con gli orti a Rimini nord, l’abbattimento di case al Villaggio primo Maggio di Rimini; lo svincolo a Riccione nord che si innesta in una viabilità ritenuta inadeguata e l’attraversamento del quartiere Belvedere a Misano Adriatico ritenuto molto impattante”. E Santi prosegue: “Ora però ci troviamo di fronte ad un crocevia di strade possibili da intraprendere nell’iter realizzativo dell’opera: dare impulso e continuità sollecitando il finanziamento dell’opera da parte del Governo e la continuità realizzativa da parte dell’Anas; sostenere la richiesta di cambiamento, (anche parziale), del tracciato, con la conseguenza che si dovrà ripartire daccapo e rifare la procedura della VIA, con un altro stop e tempi biblici da affrontare; chiedere interventi di miglioramento del tracciato risolvendo i nodi critici ancora presenti e risolvibili senza modifiche sostanziali alla VIA”. Ecco perché il presidente della Provincia spiega: “La mia idea è che tornare indietro e fermare l’opera sarebbe un clamoroso errore. Per questo ho già incontrato Anas, Regione e associazioni degli agricoltori per concordare la soluzione che propone modifiche migliorative necessarie che ritengo di buon senso e certamente accoglibili da parte di Anas e del Ministero delle Infrastrutture. Quindi, avanti tutta con gli aggiustamenti possibili senza mettere a rischio la continuità nella realizzazione dell’opera. E’ necessario un chiarimento urgente a livello istituzionale con tutti i soggetti interessati, per questo nei prossimi giorni mi attiverò per organizzare un incontro che faccia chiarezza sugli obiettivi e sulle procedure”.

