Rimini, San Gaudenzo ha portato centinaia di tamponi gratis

Centinaia di tamponi gratuiti grazie alla festa di San Gaudenzo. Una opportunità in più alla vigilia del “Green pass day”: da oggi al 31 dicembre, infatti, per andare a lavorare è necessario il lasciapassare sanitario e ieri in piazza Cavour quasi 200 persone si sono affidate alla Croce Rossa. Una Croce Rossa cheha giocato la carta della salute e della prevenzione allestendo in piazza una cittadella della salute in cui centinaia e centinaia di persone hanno fatto il tampone rapido per il Covid, misurato pressione, glicemia e controllato l’udito. «L’emergenza Covid ha disabituato alla prevenzione» ha spiegato Raffaella Lillo, volontaria della Croce Rossa e coordinatrice dell’evento. Obiettivo: ricominciare a prendersi cura di «noi stessi». Alla fine sono stati contati 180 tamponi rapidi validi per accedere al lavoro (nessun positivo), 170 pressioni misurate, 100 glicemie e 120 test all’udito.