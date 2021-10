Rimini, rubano la bici elettrica ma vengono filmati

RIMINI. Altro furto nella sera a Miramare. L’ennesimo in pochi giorni. Questa volta a rimetterci è stata la cliente di un noto locale, il ristorante pizzerie Frankie, in viale Regina Margherita, al civico 191. E’ lei che attorno alle 21.30 ha legato la sua bicicletta elettrica prima di entrare e sedersi per mangiare. Pochi secondi e tre ladri hanno spezzato la catena e hanno portato via il mezzo a due ruote. Una scena immortalata dalle telecamere di sicurezza, che ha ripreso il furto e i malviventi che se ne andavano indisturbati. A lanciare un appello perché ci sia «un aumento dei controlli da parte delle forze dell’ordine», è lo stesso titolare del locale, Sandro Di Pancrazio, che neanche dieci giorni fa era stato vittima di due furti nel giro di due notti: «Ora basta, ormai in questa zona di Rimini la situazione è peggiorata: già attorno all’ora di cena iniziano i furti e appena la clientela va a casa, noi chiudiamo tutto e andiamo». Una situazione che, stando a quanto riferisce il titolare del locale, «riguarda anche diverse altre attività, almeno una decina quelle che sempre negli ultimi giorni sono state vittime di furti o tentati furti».

