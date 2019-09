Rimini, ruba la borsa a un'anziana. Catturato dalla polizia

Ruba la borsa dall’auto di un’anziana, ma il nipote lo vede e allerta la polizia. Fermato poco dopo dagli agenti, il ladro e è stato arrestato e la refurtiva recuperata. E’ accaduto ieri pomeriggio alle 17 in via Eridano, quando un uomo ha affiancato l’automobile di una donna anziana che rincasava con la spesa, rubandole la borsa e scappando con la refurtiva. Una scena cui ha assistito il giovane nipote della donna, che identificando l’autore del reato e la targa del veicolo a bordo del quale si è dato alla fuga, ha immediatamente chiamato la polizia. Grazie alle indicazioni del ragazzo, gli agenti hanno fermato l’uomo pochi minuti dopo, a bordo della sua auto sulla statale 16 all’altezza di Viserba. Insieme a lui, nell’abitacolo, anche la moglie e i due figli. Portato in questura, l’uomo, un pregiudicato per reati contro il patrimonio classe 75, originario di Roma ma residente a Rimini, è stato arrestato, in attesa della direttissima di questa mattina. Nelle sue tasche, la polizia ha trovato la refurtiva in denaro, e in un cassonetto la borsa che aveva gettato via, presto restituite all’anziana derubata.

