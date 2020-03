Rimini, rinviato il concerto di Gemitaiz & Madman

RIMINI.

RIMINI. A pochi giorni dall’atteso tour “Scatola Nera live” di Gemitaiz & Madman, Magellano Concerti, insieme a Tanta Roba Label e Shining Production, è costretta a rinviare il concerto di partenza previsto il 7 marzo da Rimini. Il provvedimento è stato preso alla luce dei recenti avvenimenti e delle vigenti disposizioni governative per l’emergenza sanitaria.

Il 9 marzo sarà comunicata la nuova data di Rimini. In seguito allo spostamento del tour si informa che i biglietti rimarranno validi per le nuove date. Per tutti i concerti è possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne e solo per gli show di Roma e Milano è possibile effettuare il cambio nominativo. Info su www.magellanoconcerti.it e www.ticketone.it.