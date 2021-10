Rimini. Riconteggio: pareggio tra consiglieri, entra Zoccarato

Quando fortuna e sfortuna vanno di pari passo, dipende dal punto di osservazione. Il 3 e 4 ottobre si è votato oltre che per il sindaco per il rinnovo del consiglio comunale e nello schieramento della Lega l’ultimo degli eletti (Matteo Zoccarato) e il primo dei non eletti (Gennaro Mauro) erano separati da due preferenze: 238 a 236. In questi giorni si è proceduto al consueto controllo e si è verificato un “clamoroso” pareggio: 237 a 237. Nulla di ufficiale ma già da ieri sera la comunicazione veniva data per certa. A questo punto va in consiglio Zoccarato, per via di una migliore posizione in lista: secondo, mentre Mauro era il terzo.

Intanto il sindaco Jamil Sadegholvaad continua i suoi ragionamenti dedicati alla composizione della giunta. Nel gioco di chi sale e chi scende sulla giostra dei “possibili” assessori ieri è salito anche Francesco Bragagni, esponente della lista “Rimini Futura” che ha confermato il consigliere Luca Pasini.

Per il resto tutto stabile. Sicura la poltrona di vice sindaca per Chiara Bellini, quasi certe le conferme di Roberta Frisoni e Mattia Morolli. L’exploit elettorale della Lista Jamil (sette consiglieri eletti) dovrebbe tradursi in un paio di assessorati (Kristian Gianfreda in pole e forse Moreno Maresi). Anche Coraggiosa Rimini ha eletto un consigliere, Marco Tonti, per il quale si ipotizza un posto in giunta. Sadegholvaad vuole un esecutivo a nove e quindi mancherebbero due posti. L’idea è quella di coinvolgere i tecnici.