Rimini. Recalcati al Galli, da domani distribuzione dei biglietti

RIMINI. Inizia domani la distribuzione dei biglietti per la serata“Nomi dell’amore. E’ ancora possibile parlare d’amore?” in programma mercoledì 23 ottobre alle 21.00 al Teatro Galli. L’evento è offerto alla città dal Gruppo SGR in occasione dei suoi 60 anni, in collaborazione con la Biblioteca Gambalunga. Sul palco del Teatro Galli salirà un ospite d’eccezione, Massimo Recalcati. Un tema, quello delle sfide emotive e sentimentali del nostro tempo, che il noto psicoanalista e scrittore ha indagato in profondità e a cui ha recentemente dedicato il libro di grande successo “Mantieni il bacio. Lezioni brevi sull'amore”. L’ingresso alla serata è gratuito, fino ad esaurimento posti. I biglietti saranno distribuiti da domani, martedì 15 ottobre nella sede centrale di Gruppo SGR (Via Chiabrera 34 D, da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00) e alla Biblioteca Civica Gambalunga (da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 19:00; sabato dalle 8:00 alle 13:00). Ogni persona potrà ritirare al massimo due biglietti.

