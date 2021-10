Rimini, prova a rubare una valigia a una turista in hotel: ladra incastrata dalle telecamere

La Stazione Carabinieri di Rimini-Miramare, nella giornata di ieri ha denunciato a piede libero per il reato di furto aggravato, una donna 34enne, di Rimini per il furto di un bagaglio di una giovane turista, all’interno del quale erano vi erano custoditi monili e denaro per circa 2mila euro di valore. La visione dell’impianto di videosorveglianza dell’hotel, presso il quale si trovava la giovane vittima, ha consentito di identificare compiutamente la responsabile potendola deferire alla competente.