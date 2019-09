Rimini. Pista ciclabile di via Coriano, lavori sull'ultimo tratto

RIMINI. Ultimo step per la pista ciclabile di via Coriano. Nei primi giorni della prossima settimana infatti prenderanno il via le lavorazioni sul lato Bellaria per l’allargamento degli attuali marciapiedi che ospiteranno parte della ciclabile che, lunga due chilometri, collegherà stabilmente Villaggio San Martino alla nuova circonvallazione e da qui al centro città.

Un intervento che comporterà per il tempo della sua durata, oltre a qualche disagio per i residenti nell’accesso carrabile alle proprietà, la possibilità dell’istituzione di un senso unico alternato sulla base delle esigenze di sicurezza del cantiere sulla via Coriano da via Metauro alla rotatoria con via Edelweiss Rodriguez.

I lavori proseguiranno con la realizzazioni delle canalizzazioni della rete elettrica che il posizionamento dell’impianto della pubblica illuminazione che consentirà così di procedere alla posa degli asfalti.