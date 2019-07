Rimini, performance di richiedenti asilo alla Bolognese

Il festival Le città visibili di Rimini, in collaborazione con Il Palloncino Rosso, presenta lo spettacolo “I have a dream” per la regia e la coreografia di Vito Alfarano. La performance, in programma alle 20 all’ex colonia Bolognese, vede protagonisti alcuni richiedenti asilo impegnati in uno spettacolo di danza contemporanea ispirato ai principi di Luther King: che tutti gli uomini potessero essere uguali senza essere giudicata dal colore della pelle. Prenotazione obbligatoria: 335 436986.

