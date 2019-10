Rimini. Un party per salutare il volo per Monaco

Rimini. E’ partito oggi dall’aeroporto di Rimini l’ultimo volo diretto a Monaco. Dopo questa prima e positiva stagione il primo collegamento Lufthansa della tratta Monaco – Rimini ha salutato la città romagnola, almeno fino alla prossima primavera. In occasione dell’ultimo volo l’aeroporto “Federico Fellini” di Rimini ha organizzato un party per salutare il volo della Compagnia tedesca. Un brindisi per dare l’arrivederci alla tratta Rimini - Monaco, alla presenza di Stefan Lang e di Kristin Kurscheid di Lufthansa e all’AD di AIRiminum 2014, Leonardo Corbucci. Il rapporto con Lufthansa non si conclude qui, anzi durante il Ttg di Rimini saranno due gli appuntamenti organizzati dalla compagnia tedesca che vedono la partecipazione dell’aeroporto di Rimini: un evento serale dedicato e un incontro di pianificazione strategica.