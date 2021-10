Rimini. Oggetti contro la moglie, arrestato per maltrattamenti

Quando si arrabbiava, perché gli affari andavano male o si ritrovava senza cocaina, se la prendeva con la moglie: nel corso di lunghi anni di matrimonio, in preda a l’ira, l’avrebbe schiaffeggiata e le avrebbe tirato addosso di tutto: in particolare telefoni cellulari e telecomandi.

È il quadro dei maltrattamenti familiari subiti dalla donna secondo il racconto che lei stessa ha reso negli uffici della questura dopo che i poliziotti, non più tardi di un mese fa erano intervenuti per proteggerla dall’ennesima aggressione del marito (in quel caso armato di coltello).

All’uomo, già finito nei guai allora, è stata così notificata ieri un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini Benedetta Vitolo su richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi.

