Rimini. Nuovo polo per l’infanzia a Viserba da 3 milioni di euro

Il governo, a marzo dello scorso anno, ha annunciato l’erogazione di 700 milioni per nuovi nidi (Decreto Interministeriale del 22/03/2021), assegnando un punteggio sull’innovazione agli enti che avrebbero presentato un progetto per l’edificazione di nuove strutture scolastiche. Tre di questi sono stati assegnati al Comune di Rimini, che ha partecipato presentando un progetto innovativo di grande impatto didattico e organizzativo, un vero e proprio “Polo per l’Infanzia” (formato da nido e scuola per l’infanzia, età 0-6), dotato di spazi comuni e flessibili per atelier, laboratori e varie attività, quale riqualificazione della scuola di infanzia comunale Il Galeone e del nido Peter Pan, a Viserba. Si tratta di una struttura all’avanguardia che riunirà i due fabbricati, ribattezzati “il Galeone di Peter Pan”, dotata di un’area e di un’importante spazio verde condiviso con un giardino che diventerà anche un’aula all’aperto con spazi destinati all’apprendimento. Spazi che potranno essere sfruttati anche fuori dall’orario scolastico, nell’ottica di una scuola che si apre alla comunità, dove si potranno incontrare i bambini ma anche i genitori, per una socializzazione che non sia limitata solo alle funzioni della scuola. Una nuova concezione degli spazi quindi, progettati in modo inclusivo cioè in modo che possano essere fruiti davvero da tutti, senza nessun tipo di barriera. Una scuola inclusiva, moderna e aperta alla vita di un intero territorio.