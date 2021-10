Rimini, nuovi biglietti disponibili per il Galli

Con le nuove misure introdotte dal decreto legge 139 dell’8 ottobre che ha riportato al 100% la capienza per i luoghi di cultura come cinema e teatri, si apre una nuova fase anche per Rimini, inaugurata ieri sera, con i musicisti del Concert des Nations diretti da Jordi Savall per la Sagra Malatestiana.

In virtù del ripristino della massima capienza (e della cancellazione dell’obbligo di distanziamento così come della distinzione tra congiunti e no), già da oggi sono a disposizione del pubblico i biglietti per gli spettacoli e i concerti in programma nelle prossime settimane di cui era già attiva la prevendita.

Nel dettaglio, sono ora disponibili ulteriori posti per i concerti di musica sinfonica – Filarmonica della Scala (8 novembre), Cecilia Bartoli (17 novembre) Riccardo Muti (8 dicembre) – e di musica da camera – Trio Sitkovetsky, (20 novembre), The Swingles, (28 novembre), Alexander Romanowski (12 dicembre) – della Sagra Malatestiana.

Nuovi posti disponibili all’acquisto anche per lo spettacolo di prosa in scena al Galli Paradiso XXXIII con Elio Germano e Teho Teardo (26 e 27 ottobre), così come i due spettacoli in programma agli Atti Tell Tale (15 ottobre) e L’istruttoria di Mulino di Amleto (dal 22 al 24 ottobre).

A disposizione tutti i posti anche per gli spettacoli di prosa in scena a novembre e dicembre, per i quali ancora non era stata attivata la prevendita proprio per attendere le nuove indicazioni governative. Prevendita che partirà sabato 16 ottobre dalle ore 10, sia alla biglietteria del Teatro Galli sia sul canale on line. Sempre da sabato 16 ottobre sarà in vendita un nuovo abbonamento dedicato alla danza, una proposta che nasce dalla volontà di accendere i riflettori su alcune fra le più importanti compagnie italiane che saranno ospitate in cartellone coi loro ultimi lavori. Il pacchetto proposto include tutti e sei gli appuntamenti in calendario tra novembre ed aprile (5 al Teatro Galli e uno al Teatro degli Atti): Felliniana della Compagnia Artemis Danza Monica Casadei (24 novembre), Toccare di Cristina Kristal Rizzo (15 dicembre) Bayadere della Compagnia nuovo Balletto di Toscana (20 febbraio), Don Juan della Fondazione Aterballetto (18 marzo), La notte è il mio giorno preferito di Annamaria Ajmone (31 marzo) e Monjour di Silvia Gribaudi (3 aprile). L’abbonamento sarà venduto in biglietteria al prezzo di 60 euro per 6 spettacoli.

La possibilità di tornare a riempire i teatri alla massima capienza consentirà anche di ripartire con gli abbonamenti per la stagione di prosa per gli spettacoli programmati nella seconda parte del cartellone (gennaio-aprile 2022). La direzione del teatro in questi giorni sta lavorando alle modalità di rinnovo degli abbonamenti, nelle prossime settimane saranno comunicate le proposte e i dettagli per le modalità di acquisto.

Biglietteria Teatro Galli (piazza Cavour 22, Rimini). Aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 14 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30; tel. 0541 793811; e-mail biglietteriateatro@comune.rimini.it. Biglietti on line su: biglietteria.comune.rimini.it. Per informazioni: www.teatrogalli.it