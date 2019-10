Rimini. Nuoto in lutto, è morto il nonno campione del mondo a 90 anni

Lutto nel mondo del nuoto. E’ morto infatti Mario De Giampietro, nuotatore Master, pluricampione europeo e mondiale con i colori della Polisportiva. Da oltre un ventennio tesserato con la sezione Master del Garden, De Giampietro, classe 1923, ha conquistato decine di medaglie nelle gare disputate, si è laureato Campione del Mondo a Montreal nel 2014 nei 100 rana (secondo nei 50 rana) e detiene ancora i record Europei dei 50-100-200 rana sia in vasca corta che in lunga. E’ stato un esempio per tutta le sezioni nuoto, con la sua costanza e impegno negli allenamenti fino ad oltre 93 anni, abbandonando la piscina solo ultimamente per gli acciacchi dell’età. “Il suo ricordo resterà sempre vivo in tutti noi – commenta il Presidente della Polisportiva Ermanno Pasini – De Giampietro è stato un grandissimo atleta ma soprattutto una persona di grande spessore e tenacia. Come Polisportiva onoreremo al meglio il suo ricordo”.