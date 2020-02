RIMINI. I finanzieri di Rimini hanno scoperto all’interno di un negozio di articoli per giardinaggio la presenza di centinaia di confezioni di filtri e cartine, di diverse marche, destinate alla vendita. Il titolare del negozio non aveva però la preventiva autorizzazione alla vendita rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ragione per la quale i finanzieri hanno proceduto al sequestro di filtri, cartine semplici e cartine arrotolate senza tabacco (tubetti) per le sigarette “fai da te” (nel complesso circa 160.000 pezzi da assoggettare ad imposta).