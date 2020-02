Rimini, apre la mostra di Agim Sulaj alla Galleria dell’Immagine

RIMINI. Il pittore albanese Agim Sulaj è uno dei vanti dell’arte romagnola, in quanto riminese d’adozione dal 1993. E ora la Galleria dell’Immagine di Palazzo Gambalunga gli dedica una personale (8 febbraio – 1 marzo) che inaugura oggi dalle ore 18. Mostra incentrata su uno dei temi a lui più cari: le valigie, usate per descrivere la nostra umanità e il suo contrario. Sulaj è pittore e disegnatore satirico e narra storie della nostra contemporaneità inducendoci a guardare con occhi disincantati un tempo sociale e politico entrambi problematici. Una valigia, una vita che cambia: avviene quando il viaggio diventa di sola andata e in quella valigia è riposta la speranza di un approdo migliore e di una rinascita. Denuncia e poesia si fondono, pur a volte nella forzatura di una distorsione volutamente ironica. Con le sue opere ha vinto numerosi premi in giro per il mondo.