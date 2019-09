Rimini, morta a due mesi dall'incidente. Santa Giustina insorge

RIMINI. Ha lottato per oltre due mesi su un letto d’ospedale, ma purtroppo non c’è stato niente da fare: il cuore di Mafalda De Nicolò si è fermato per sempre nel pomeriggio di giovedì. Oltre settanta giorni dopo l’investimento sulle strisce pedonali a due passi da casa. Lungo la via Emilia, nel cuore di Santa Giustina. Lì dove da una ventina d’anni i residenti lanciano sos sicurezza stradale a ripetizione, si sono riuniti in Comitato, hanno organizzato continue manifestazioni di protesta inondando la frazione di lenzuola contenenti slogan di ogni tipo o bloccando il traffico attraversando ripetutamente in maniera simbolica proprio le strisce pedonali.

