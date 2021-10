Rimini, mercoledì lo spostamento del semaforo della piazza di Santa Giustina

Proseguono come da crono programma i lavori per la riqualificazione della piazza di Santa Giustina, intervento previsto dal programma “Città diffusa” per la valorizzazione delle aree urbanizzate del territorio comunale. Nell’ambito delle opere previste dal progetto realizzato da Anthea, mercoledì 3 novembre è previsto lo spostamento dell’impianto semaforico che regola l’incrocio antistante la piazza. Per consentire le operazioni e garantire un regolare flusso della circolazione, per tutta la durata dell’intervento l’incrocio sarà presidiato da due pattuglie della Polizia Locale. I lavori inizieranno intorno alle 9 del mattino, per non interferire con la fascia oraria di ingresso alle scuole e alle attività lavorative, quando il traffico è più sostenuto.

Il progetto di riqualificazione, per un investimento di 300 mila euro, ha come obiettivo quello di trasformare la piazza che si trova all’incrocio della via Emilia Vecchia in luogo di incontro per la comunità. I lavori sono iniziati lo scorso agosto e prevedono l’ampliamento delle aree pedonali, l’incremento del verde dal punto di vista quantitativo e qualitativo e la riorganizzazione del parcheggio presente, mantenendo la sosta ma rendendo l’area più funzionale.