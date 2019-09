Rimini. Maxi sequestro di vino e sanzioni a un'azienda

RIMINI. Maxisequestro di vino. E pensanti sanzioni. Nell'ambito dei controlli nel settore vitivinicolo, il Nas di Bologna ha scoperto gravi irregolarità in due aziende, una nel Riminese e l'altra in provincia di Ferrara. Diverse le inadempienze da parte dei titolari. Si fa dalla "omessa notifica ai fini della registrazione di un deposito utilizzato per la

conservazione promiscua di diversi alimenti", al "mancato aggiornamento degli atti autorizzativi per la variazione del legale rappresentante", "l’esercizio abusivo dell’attività di ristorazione esercitata in locali non notificati" , "la detenzione in cantina di prodotti vietati (zucchero e distillato alcolico)". I carabinieri, oltre a sequestrare i locali abusivi, hanno

posto i sigilli su 59.247 litri di vino, 584 kg di alimenti vari e zucchero, 15.376 bottiglie da 0,75 litri di vini di diverse tipologie. Il valore complessivo dei provvedimenti adottati è di oltre mezzo milione di euro,

mentre quello delle sanzioni amministrative elevate è di circa 13.000 euro.

