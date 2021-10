Rimini, “manca il legno, restiamo chiusi”. La Jole riapre a primavera

Carenza di materie prime a causa della pandemia e al boom di richieste legate al bonus ristrutturazioni.

Sono le cause della rinascita ritardata della Jole (avrebbe dovuto riaprire la scorsa primavera), storico bar di Destra del porto della famiglia Fiorani, demolito nel 2019 dopo 44 anni di storia, per un abuso edilizio: 22 metri quadrati di una pedana di legno poggiata su terreno demaniale. E proprio il legno è una delle materie prime che mancano per consentire all’impresa che ha progettato l’intervento dal costo stimato di 300.000 euro (salvo rincari dell’ultim’ora), di tirare su il nuovo manufatto che sarà di appena 50 metri quadrati, come da progetto provvisorio avallato dal Comune lo scorso gennaio: il vecchio chiosco era disteso su 87 metri quadri.

