Rimini. Lungo il fiume spunta un misterioso arsenale

Va a passeggio nel parco e si imbatte in un arsenale: un fucile, quattro carabine, una pistola mitragliatrice, due revolver, otto pistole semiautomatiche e centinaia tra cartucce e munizioni, anche da guerra. La vicenda risale agli inizi di luglio, ma a causa del riserbo della polizia e della procura, è trapelata soltanto adesso con l’arrivo delle prime risposte in questura riguardo la datazione (si tratterebbe di materiale per la maggior parte ancora perfettamente funzionante ma fabbricato più di quaranta anni fa) e il possibile utilizzo delle armi in episodi del passato avvenuti anche altrove. L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola.