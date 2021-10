Rimini, lo storico Forno Fellini festeggia 73 anni

Il Forno Fellini festeggia 73 anni di attività. «Il 16 ottobre 1952 mio padre Giorgio ha aperto il suo primo panificio a Igea Marina, dopo un’esperienza con suo fratello presso il forno Migani – racconta Fabio Fellini -. Il 16 ottobre di un anno dopo, questa volta con a fianco mia madre Marisa, ha trasferito il forno a Rimini, in via Vittorio Veneto. Infine, proprio il 16 ottobre 1960, i miei genitori hanno inaugurato l’attività nella sede attuale, di corso d’Augusto, dove, col tempo, anche io e mio fratello Massimo abbiamo cominciato a lavorare».

«Accoglienza è la prima parola che ho imparato stando in negozio – aggiunge Donatella Fellini -. I nostri clienti sono per noi delle persone, molte di loro sono per noi amici, si affidano a me e alle nostre commesse, accettano i nostri suggerimenti quotidiani. Molti vengono da anni tutti i santi giorni, sia per prendere il pane del giorno, sia per fare la spesa».

Insomma, «famigliarità – ribadisce -. Tutto parte dalla gestione stessa che è famigliare. Ma famigliare è anche il nostro staff che fa parte della nostra famiglia: alcuni dipendenti sono qui da noi da più di 40 anni».