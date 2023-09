Rimini, Liceo Einstein: 11 classi nella ex sede Inpdap, la Provincia avvia l’iter

La Provincia di Rimini in una nota annuncia di essere entrata in possesso dell’immobile della ex sede Inpdap di Rimini, in via C. A. Dalla Chiesa n. 34, e ha avviato le procedure e le attività per realizzare le undici aule scolastiche destinate, nell’immediato, ad ospitare gli studenti del Liceo Scientifico Einstein, come noto interessato dai lavori di adeguamento sismico dei corpi B ed E del complesso (finanziati con i fondi del PNRR) e, successivamente, classi di altri istituti scolastici che saranno interessati da analoghi lavori di manutenzione straordinaria.

“Si tratta – si legge nella nota – di un passaggio atteso e decisivo nel percorso che condurrà, nel più breve periodo di tempo possibile, alla risoluzione del problema della temporanea mancanza di 11 aule didattiche del Liceo Scientifico “A. Einstein”. Come noto, questa mancanza temporanea nasce dall’opportunità fornita alla Provincia dai finanziamenti del PNRR grazie ai quali sarà possibile realizzare un intervento di adeguamento sismico (dopo quello avviato negli anni precedenti) di due corpi di fabbrica del complesso scolastico ospitante l’Einstein nel Polo scolastico “Colonnella” di Rimini. L’esecuzione degli interventi ha comportato l’impossibilità, per la durata dei lavori, di utilizzare alcune aule didattiche del Liceo Scientifico, rendendo così necessario reperire nuovi spazi dove trasferire temporaneamente parte della popolazione scolastica e garantire la continuità didattica in spazi adeguati.

L’immobile di via Carlo Alberto dalla Chiesa, in precedenza occupato dagli Uffici dell’INPDAP, è stato scelto in quanto ritenuto idoneo per posizione (non distante dall’Einstein e quindi raggiungibile agevolmente da studenti e insegnanti senza la necessità di fruire di ulteriori trasporti), di costruzione relativamente recente (fine degli anni Novanta) e in buono stato di conservazione così da prestarsi ad essere convertito all’uso scolastico con tempi di esecuzione e costi di realizzazione ridotti.

Questa operazione ha, inoltre, il pregio di porsi anche come un investimento in prospettiva perché consente alla Provincia di dotarsi di una struttura, situata in posizione strategica e che, terminati i lavori all’Einstein, tornerà utile in futuro per altre esigenze delle strutture scolastiche provinciali, garantendo così un importante margine di manovra”.