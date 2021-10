Rimini, lesione a un nervo: odontoiatra deve risarcire 270mila euro a una paziente forlivese

Doveva essere un normalissimo intervento di allungamento della corona del dente. Un intervento di tipo odontoiatrico che per Augusta, al tempo 39enne, è stato invece l’inizio di un incubo che a distanza di 15 anni non è ancora finito. La donna, residente in provincia di Forlì – Cesena e assistita dal legale forlivese Paride Agnoletti, ha subìto una lesione al nervo trigemino che le provoca incessanti mal di testa, attacchi di vomito, ipersensibilità alle vibrazioni. Dolore e sofferenze per le quali la corte d’Appello di Bologna le ha riconosciuto un risarcimento di 270mila euro che le dovrà essere corrisposto da parte di un odontoiatra riminese, ritenuto responsabile di averle procurato un danno biologico, dunque sia fisico che psicologico, considerando le conseguenze generate dal continuo dolore, quantificato in una percentuale del 20%. Una condanna già riportata nel primo grado di giudizio, quando il tribunale di Rimini condannò il professionista al pagamento di 365.849,50 euro nei confronti della forlivese.

