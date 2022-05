Rimini, la lunga estate calda

di JENNIFER FRATTI

Con più di 150 appuntamenti in vista per l’estate Rimini torna a essere protagonista dopo l’interruzione dovuta ai due anni di pandemia. Dopo aver resistito nelle scorse due estati grazie al turismo di prossimità, la città è ora pronta a inaugurare un’estate che si prospetta “grandiosa” come afferma il primo cittadino Jamil Sadegholvaad. È proprio quest’ultimo a presentare il cartellone estivo di Rimini: un fitto calendario di incontri distribuiti fra giorno e notte a partire dal mese di maggio con l’attesissima adunata nazionale degli Alpini. Fra i debutti in ambito culturale dell’estate 2022 un grande spettacolo in piazza Malatesta che trasformerà l’esterno del Museo Fellini in un luogo dove bambini e adulti che vorrebbero tornare piccoli avranno l’occasione di vivere il sogno di Peter Pan in un appuntamento fisso nei weekend che andranno da fine luglio fino a ferragosto.

A concorrere per il successo dell’estate cittadina anche il giornalista Giovanni Terzi, che torna con la rassegna “La terrazza della dolce vita” nel giardino del Grand Hotel. In questa edizione vi sarà anche una mostra fotografica con gli scatti del fotografo Gianmarco Chieregato, che accompagnerà gli spettatori tramite i ritratti di artisti a livello internazionale lungo le pareti del Grand Hotel a partire dal 30 luglio per dieci giorni. Ricordando poi che fra le tante cose che negli anni hanno reso grande Rimini vi sono anche e soprattutto le discoteche, il sindaco invita a non disprezzare il mondo della notte. È proprio alla sera infatti che oltre 30 appuntamenti musicali avranno luogo: a partire dalla Rimini Beach Arena, l’area di oltre diecimila metri quadri in cui si esibiranno artisti di fama internazionale come Maluma, Salmo, Ghali, Elodie e Fred de Palma, fino ad arrivare ad un format inedito per la diciassettesima edizione della Notte Rosa, che vedrà protagonisti i grandi interpreti musicali. Grandi sono dunque le aspettative per la stagione estiva 2022, che, nonostante la complicata situazione geo-politica in atto, ha attirato l’attenzione non solo degli Italiani, ma anche dei turisti di lingua tedesca e dintorni, che con largo anticipo hanno già prenotato alberghi e spiagge per trascorrere l’estate in una città che, come ricorda Simona Ventura presente alla conferenza stampa accanto al compagno Giovanni Terzi, è solare tutto l’anno.