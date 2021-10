Rimini, l’Emilia-Romagna si presenta al Ttg Travel Experience in Fiera

L’Emilia Romagna si presenta al Ttg Travel Experience 2021, alla Fiera di Rimini, portando i visitatori nei luoghi che hanno ispirato grandi registi e sceneggiatori- da Fellini, Antonioni a Pasolini. Dal 13 al 15 ottobre, in uno stand di 720 metri quadri del quartiere fieristico di Rimini saranno presenti 73 operatori e tre Destinazioni turistiche (Visit Emilia, Modena-Bologna e Visit Romagna) con proposte di vacanza dedicate ai prodotti e alle eccellenze del territorio, ma non solo. Il tema grafico dello stand è infatti il cineturismo e si ispira quindi alle località legate alla vita o alle opere di Federico Fellini a Michelangelo Antonioni, Pier Paolo Pasolini (di cui nel 2022 ricorre il Centenario dalla nascita) dei fratelli Bertolucci, o ancora di Giovannino Guareschi e Tonino Guerra.

Nello stand della Regione Emilia-Romagna ci saranno quindi postazioni riservate agli incontri B2B degli operatori, oltre che alle sue tre Destinazioni turistiche che veicoleranno materiale istituzionale su Food e Motor Valley, 18 cammini per vandanti e pellegrini, su ciclovie, wellness termale slow tourism.

In particolare, sul Cineturismo, saranno presentati quattro percorsi legati ad altrettanti registi o autori cinematografici emiliano-romagnoli: Federico Fellini, Bernando Bertolucci, Giovannino Guareschi e Pier Paolo Pasolini. A questi si aggiungono gli “itinerari cinematografici” promossi dalla Cineteca di Bologna che si potranno scoprire nel grande pannello posto al centro dello stand regionale. Inoltre su ledwall e schermi dello stand “sfileranno” i principali prodotti turistici delle Destinazioni: dalla natura del Delta del Po all’offerta di arte e cultura delle città (i mosaici di Ravenna e i portici di Bologna), e ancora food, senza dimenticare cicloturismo e vacanza attiva. All’interno dello stand anche una postazione dove ci si potrà scattare un selfie a bordo di una Maserati cabrio fedelmente riprodotta da un pannello fotografico, e sullo sfondo del nuovo Parco del mare nord di Rimini.