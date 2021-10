“Rimini incredibile” per Halloween: tutti gli eventi

In vista della festa di Halloween a Rimini si preparano visite guidate all’aperto per bambini e famiglie e giornate nei parchi divertimento del posto e dintorni.

Tra le visite, la prima si terrà sabato alle 16 e consisterà in un percorso di trekking urbano che avrà come meta la “Rimini acquatica”, dove verranno raccontate le leggende dell’Adriatico, delle imbarcazioni storiche, dei graffiti lungo il porto canale e tanto altro.

Il secondo appuntamento sarà domenica alle 9.30 con il titolo di “Bizzarre presenze a Rimini e dintorni”, una passeggiata che conduce alla scoperta di un gruppo di persone speciali che hanno vissuto nella città del secolo precedente.

Dalle 16.30, la visita dal titolo “Rimini incredibile”, si passeggerà tra i luoghi dei racconti più misteriosi del centro storico.

Alle 20.45 ci sarà una passeggiata notturna dal titolo “Rimini oscura”, tra storie inquietanti e racconti dei 4.000 anni di storia della città, con tappe nei principali luoghi del centro.

Il punto di incontro per tutti gli appuntamenti sarà l’edicola Ponte di Tiberio nel centro storico. Per prenotarsi agli appuntamenti, visitare il sito www.visitrimini.com.

Nel week-end sarà possibile anche entrare nei luoghi di Rimini storicamente e artisticamente importanti, recuperati e restaurati, riaffermando il valore della città.

Si visiteranno il Fellini Museum, l’interno del nuovo Museo, successivamente il Part, si assisterà alla raccolta di opere d’arte donate da artisti alla Fondazione San Patrignano e, infine, si passerà per il nuovo Teatro Galli, durante il cui percorso si parlerà della sua storia. Domenica, dalle 9 alle 18.30, sarà possibile passeggiare tra le bancarelle di “Rimini Antiqua”, dove si troverà una vasta selezione di oggetti di ceramica, libri, mobili, gioielli, e di “Domeniche ad arte”, mostra mercato di arte, artigianato e hobbistica.

Per quanto riguarda i parchi di divertimento, a Fiabilandia, streghe, fantasmi, zombie e licantropi si riuniscono per vivere insieme ai visitatori l’Halloween Party con “dolcetto o scherzetto” nel Labirinto della paura.

A Italia in Miniatura la festa si svolge in piazza Italia tra giganti, giocoleria, sculture di palloncini e clown, con caldarroste fumanti e “cagnina”. Motivo in più per visitare il parco è la rinnovazione delle sue attrazioni che si attivano premendo un pulsante, con animazioni straordinarie.

A Oltremare, durante il percorso ci si divertirà tra scenografie autunnali, trampolieri e giochi vari, percorrendo i luoghi più significativi del parco, fino ad arrivare alla Laguna dei Delfini più grande d’Europa dove nuotano i tursiopi di Oltremare con la mascotte Ulisse.

Infine, l’Acquario di Cattolica con i suoi allestimenti a tema presenta quattro percorsi al coperto, con lontre, rettili e un percorso con riproduzioni delle creature abissali più inquietanti, ancora non del tutto conosciute all’uomo. L’acquario ospita pesci di tutti i mari, dagli squali più grandi d’Italia ad altre centinaia di specie.

Tutte le informazioni varie riguardanti giorni, prezzi e orari sono disponibili nei rispettivi siti dei parchi.