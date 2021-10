Rimini, impatto tra auto e moto: 51enne in gravi condizioni

Un grave incidente ieri sera a Rimini in Via Circonvallazione Nuova Adriatica, all’altezza del civico 22 in zona Padulli. Per cause all’esame della Polizia Locale, si è verificato un violento impatto tra un’auto e una moto, con un uomo di 51 anni trasportato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto è intervenuto immediatamente il 118 con ambulanza e auto medicalizzata.