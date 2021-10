Rimini. Il sindaco alla ricerca di donne per la giunta

Ultimi incontri con le forze politiche per il sindaco Jamil Sadegholvaad. Il tema è la composizione della nuova giunta e l’obiettivo è quello di presentare la squadra di governo lunedì mattina. L’ossatura dell’esecutivo è più o meno nota, ma in queste ore è diventata prioritaria la parità di genere. Sadegholvaad ha già comunicato che nominerà nove assessori. L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola.