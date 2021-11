Rimini. Il buio anticipato alleato dei ladri: impennata di furti

Sono entrati in azione i “ladri dell’ora solare”, malviventi che approfittano del cambio dell’ora di fine ottobre e del conseguente anticipo del tramonto per mettere a segno dei furti case, in particolare nel tardo pomeriggio, approfittando dell’allungarsi dell’oscurità.

Negli ultimi giorni, infatti, ed esattamente da quando le lancette degli orologi sono state spostate indietro di sessanta minuti si è avuta un’impennata di “colpi” nelle abitazioni. Un fenomeno che riguarda in particolare Riccione e l’entroterra, ma anche la stessa Rimini. Chiamate al 112 e denunce in caserma testimoniano la realtà di un fenomeno che dimostra come i ladri a certe cose ci fanno caso, eccome. L’articolo completo in edicola sul Corriere Romagna.