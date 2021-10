Rimini, i tamponi validi per il green pass si possono prenotare anche all’aeroporto Fellini

L’aeroporto di Rimini sottolinea gli ottimi numeri del suo punto Covid. “I circa 6.000 test COVID-19 effettuati dallo staff medico dell’Aeroporto Fellini nel periodo estivo, sono stati un grande servizio svolto ai turisti in partenza per le varie destinazioni ed una occasione per i riminesi che si sono trovati in difficoltà in orari non coperti dalle strutture ordinarie – afferma Renata Marelli, Responsabile area Terminal dell’Aeroporto – senza un punto efficiente e professionale in Aeroporto molti turisti non sarebbero potuti partire perché sprovvisti del tampone e nella impossibilità di provvedervi in tempi rapidi, mentre con il nostro servizio, nessuno è rimasto a terra per questo motivo. Ora oltre al normale attività al servizio dei passeggeri, ci predisponiamo anche per dare un servizio veloce ed efficiente ai residenti che dovranno fare i conti con il green pass in azienda e con le liste d’attesa delle farmacie. Previo appuntamento (telefono 340-9576956) anche i nostri test saranno inseriti nella piattaforma regionale e costituiranno titolo idoneo per il green pass”.