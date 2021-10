Rimini. Gravissima donna investita in bici, caccia al pirata

Lotta tra la vita e la morte in un letto d’ospedale, ma nessuno sa ancora il perché. La donna, una pensionata di 75 anni, è presumibilmente rimasta coinvolta in un incidente stradale accaduto a Rimini, mercoledì scorso, ma la dinamica è avvolta nel mistero. La signora, ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena con lesioni gravissime, è priva di coscienza e quindi non in grado di fornire alcun aiuto.

I familiari, per ricostruire l’accaduto, lanciano un appello a quanti abbiano assistito a quello che si presume essere un investimento provocato da un pirata della strada. Come si vedrà, infatti, in assenza di testimoni, non è chiaro neanche dove sia avvenuto l’incidente.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola oggi