Rimini. Garage a fuoco, appartamento al primo piano inagibile

RIMINI. Intervento dei vigili del fuoco, oggi verso le 14.45, per l'incendio di un garage in via Pietro Verri a Rimini. Il garage al piano terra di una palazzina di quattro piani conteneva diversi tipi di materiali, dagli abiti all'interno di armadi fino a elettrodomestici. Malgrado il tempestivo intervento delle tre squadre, il carico di calore generato dall'incendio ha provocato danni all'appartamento del primo piano sovrastante, tanto da dichiararne la momentanea inagibilità. I vigili del fuoco, dopo aver domato le fiamme e messo il locale in sicurezza, hanno aiutato la famiglia occupante l'appartamento del primo piano a prelevare al suo interno i beni personali di prima necessità. Le squadre sono rimaste sul posto per circa tre ore. Presenti sul posto anche un'ambulanza del 118 e i carabinieri.

