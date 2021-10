Rimini, esplode una stufa in via Rodella: le ustioni richiedono il trasporto al Bufalini di Cesena

Oggi alle 13.35 i Vigili del Fuoco di Rimini sono intervenuti dopo un’esplosione di una stufa in una abitazione in via Rodella a Rimini. Allertati dal 118, la squadra dei Vigili del Fuoco è accorsa per verificare e ripristinare le condizioni di sicurezza, mettendosi poi a disposizione del personale sanitario, presente sul posto con ambulanza automedica ed elisoccorso. La persona soccorsa è stata trasportata all’ospedale di Cesena con ustioni in parte del corpo.