Rimini. Entro fine novembre l’apertura del sottopasso di Viserba

Saranno completati la prossima settimana gli ultimi interventi al nuovo sottopasso ciclopedonale di Viserba, infrastruttura realizzata da Rfi nell’ambito dei lavori per la soppressione del passaggio a livello tra via Morri e via Polazzi. L’aggiornamento è arrivato questa mattina al termine del sopralluogo che l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli ha condotto insieme ai rappresentanti di Rfi per valutare lo stato di avanzamento sia del sottopasso ciclopedonale, già operativo da settembre, sia del nuovo sottopasso carrabile in fase di ultimazione. “Stiamo pensando inoltre di coinvolgere anche gli studenti del liceo artistico – aggiunge l’assessore Morolli – per cercare di rendere esteticamente più gradevole l’opera grazie al loro contributo”. La prossima settimana sarà dunque terminata la segnaletica orizzontale, sarà posizionato lo specchio stradale e sarà potenziato l’impianto di illuminazione, raccogliendo così anche le segnalazioni raccolte dal confronto con i cittadini della zona per migliorare la fruibilità del sottopasso.

Secondo il cronoprogramma di Rfi sarà invece in funzione entro la fine di novembre il nuovo sottopasso carrabile in corso di realizzazione all’altezza di viale Garibaldi, tra viale Ghelfi e Viale Lamarmora.