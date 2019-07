Rimini, ecco il cartellone di prosa 2019/2020 del teatro Galli

RIMINI. Sarà uno dei maestri dello spettacolo italiano come Umberto Orsini a inaugurare il 30 ottobre la nuova stagione di prosa 2019/2020 del teatro Galli. Grandi classici della letteratura, nuove produzioni e testi più contemporanei compongono le due sezioni in abbonamento, i turni ABC e il turno D altri percorsi: 14 spettacoli che consentiranno al pubblico riminese di vedere in scena alcuni dei più apprezzati interpreti del teatro italiano, artisti del calibro di Umberto Orsini, Massimo Popolizio, Maria Paiato, Enzo Vetrano, Franco Branciaroli, Roberto Herlitzka e interpreti poliedrici che alternano una fortunata carriera tra palcoscenico, piccolo e grande schermo come Ascanio Celestini, Lino Guanciale, Gabriella Pession, Massimiliano Gallo, Giuseppe Battiston.

La Stagione di prosa si completa poi con la programmazione al Teatro degli Atti dedicata alla scena e alla danza contemporanea, che sarà presentata a settembre, insieme a tante altre proposte fuori abbonamento e progetti speciali che saranno ospitati nei due teatri.

Dalla prossima settimana gli abbonati della prosa potranno confermare la loro poltrona al Galli, mentre da settembre sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti e acquistare i biglietti per gli spettacoli in calendario da ottobre a gennaio.