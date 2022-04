“Rimini, è ora di cambare abitudini: usiamo navette e mezzi pubblici”

La nascita del Parco del mare ha visto via via sopprimere i parcheggi che fino a un paio di anni fa “adornavano” il lungomare, consentendo una sosta decisamente più comoda di quella che sperimenta oggi chi si approccia alla zona mare in automobile. Numerose e implacabili, le proteste per l’assenza di parcheggi e per la viabilità poco fluida hanno visto protagonisti qualche giorno fa, ultimi solo in ordine di tempo, i commercianti di Marina centro. Causa di disagi, infatti, anche la chiusura di viale Vespucci per i lavori di posa delle nuove condotte del lungomare, che però, da ieri sera è tornata percorribile. Il cantiere resterà su metà di piazza Marvelli, rendendo necessario il senso unico alternato per 7 giorni.

Alle polemiche e alle obiezioni, l’assessora Roberta Frisoni risponde oggi con un chiaro invito, quello a «cambiare le proprie abitudini».

Assessora, si riferisce all’incitamento ad andare in bicicletta, quasi un “must” nelle Amministrazioni Gnassi?

«No, no solo a quello. È ben chiaro a tutti che l’uso della bicicletta non è possibile a tutte le persone, che ci sono cittadini per cui l’auto è indispensabile per la maggior parte dei propri spostamenti. Quello che si intende per cambio di abitudini è legato all’utilizzo del trasporto pubblico locale, ma soprattutto degli shuttle, le navette, che anche quest’estate, a partire da Pasqua, riproporremo per raggiungere il mare, parcheggiando l’auto in aree sosta come quella in via Chiabrera, vicina all’Sgr, alla stazione, o ancora in un nuovo parcheggio da 1.500 posti nell’area della “nuova” questura in via Ugo Bassi. Sorgerà su un’area di cui il Comune è entrato in possesso lo scorso ottobre, e partiranno a breve i lavori. Oltre a questi parcheggi è previsto l’ampliamento del parcheggio Kennedy – Medaglie d’oro, e la realizzazione di uno nuovo, il “Pascoli – Poerio”, vicino a via Poerio, a cui daremo vita con l’esproprio di un terreno. Un altro ampliamento è previsto vicino al parco Pertini, a Rivazzurra, e una nuova area sosta è in programma in prossimità della fermata Metromare Vittorio Veneto. In più, è in corso di istruttoria il finanziamento da parte del Ministero dei Trasporti di 5 parcheggi di interscambio con il Trc per un totale di 1.400 posti auto».

Si tratta, tuttavia, riprendendo il filo delle obiezioni legate all’area mare, di soste lontane dal lungomare e comunque da Marina centro …

«Non dimentichiamo che in progetto ci sono anche i due parcheggi interrati da 400 posto l’uno in piazzale Fellini e Tripoli. È chiaro che nel frattempo saranno necessari degli adattamenti. Ed è per questo che il Comune ha messo a disposizione il servizio navetta, che è gratuito, ed è rivolto sia ai clienti degli hotel, che possono lasciare le auto in parcheggi come il Chiabrera, per il quale è già in essere una convenzione con Aia, che per i riminesi. Inoltre, il parcheggio al “triangolone” del porto resta».

Pensando alla frequentazione serale della riviera, gli shuttle funzioneranno anche di notte?

«Per il momento il servizio previsto è quello dell’anno scorso, dalle 9 del mattino alle 9 di sera. Ma con il contributo delle categorie commerciali si può estendere anche al notturno».

Cambiando zona e andando verso il ponte di Tiberio e via Circonvallazione occidentale, recentemente è apparso un cartello in cui un cittadino invita il “responsabile della viabilità” a “a consultare uno staff medico psichiatrico affinché non causi altri danni”. Come risponde?

«Preferisco non rispondere. E comunque appena terminati i lavori, via Circonvallazione occidentale tornerà a doppio senso e permane il parcheggio che c’era sotto alle mura. Valutiamo se realizzare degli stalli per i motorini, soprattutto per l’estate».