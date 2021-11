Rimini e il traffico: i disagi continuano

Seppur ridotti rispetto a mercoledì mattina, anche ieri si sono verificati importanti disagi alla circolazione a causa del cantiere di Hera per il Psbo in piena attività su largo Unità d’Italia. A dare respiro agli automobilisti la riapertura della Circonvallazione meridionale in entrambi i sensi di marcia. A risentire dei disagi maggiori sono state via Flaminia e via Tripoli.

Il cantiere Hera resterà aperto fino a metà della prossima settimana. L’unico tratto al momento interdetto è quello che dalla rotatoria tra via Bramante e la Circonvallazione verso l’arco d’Augusto.