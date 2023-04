Rimini e gli hotel pieni: “Qui non c’è solo il mare”

Il maltempo non ci fa paura, Rimini non offre solo il mare. Nel commentare un inizio stagione più che soddisfacente, la presidente di Aia, Associazione italiana albergatori, Patrizia Rinaldis, e il presidente di Confcommercio, Gianni Indino, sottolineano come Rimini negli ultimi annoi abbia saputo affrancarsi dalla logica stringente di sole – mare. Anzi, dice Indino: «Chi si è fidato del meteo e non è venuto in vacanza da noi questo week end è rimasto tradito».

Il polso della situazione, basato sui dati, lo fornisce invece Rinaldis, che senza indugiare afferma che a Rimini il 75% degli hotel è al completo, grazie anche una concomitanza di eventi, quali «il ritrovo del Rinnovamento dello spirito, gli appuntamenti congressuali e quelli sportivi del basket». «In tanti – aggiunge – si sono presentati in hotel senza prenotare, ma abbiamo fatto in modo di accogliere tutti». La variante maltempo, (quella che potrebbe aver indotto qualcuno ad attendere l’ultimo minuto per precipitarsi in riviera), previsto per oggi e soprattutto per il 25 aprile, in minima parte concorre ad annebbiare le prospettive di successo dei prossimi due giorni, ma, secondo Rinaldis, «la maggior parte della gente, ormai, ha capito che Rimini non offre solo il mare».

Consumi ridotti

La stagione, per Indino, non c’è dubbio che sia partita «con il botto». «Anche pub e discoteche stanno andando benissimo, con i giovani che si sono riversati in massa sulla riviera». Eppure, restano le “macchie” legate ai consumi e ai costi per le imprese, che si traducono in prezzi più alti per il consumatore che reagisce consumando di meno. «I ristoranti sono pieni ed è una cosa bellissima. Ma – dice Indino – molti ordinano due prime e un secondo da dividere. Ormai è un’abitudine diffusa e la colpa è dei costi alti di approvvigionamento». Ma Indino, soprattutto invita gli aspiranti turisti della riviera a sfidare le previsioni: «Venite qui e rischiate, non ve ne pentirete».