Rimini, due bimbi donano nuovi pesci alla Pediatria dell’Infermi dopo la morte della mascotte

Dopo la morte della mascotte, due bambini donano pesciolini alla pediatria di Rimini. Osservare il pesce Oscar nell’acquario in corsia concedeva una tregua ai piccoli pazienti finché, nel settembre scorso, l’esemplare è stato trovato ucciso fuori della vasca con evidenti segni di vandalismo. Ora un atto di gentilezza dopo l’orrore: ieri Edoardo di 11 anni e Jacopo di 10 sono andati in reparto dal professor Vincenzo Domenichelli per donare due pesci, che diventeranno grandi e azzurri, e una pianta di corallo. I sanitari hanno deciso di chiamarli come i fratellini, che hanno rallegrato tutti. «Purtroppo non serve a dare giustizia a Oscar», ha commentato su Facebook il papà Andrea Barlocco.