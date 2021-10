Rimini. Disagi bus, Federconsumatori chiede incontro con Comune e Start

Dopo i disagi sulle corse bus di Start Romagna, causate dall’assenza di conducenti che non hanno il green pass, Federconsumatori Rimini ha chiesto alla neo assessora Roberta Frisoni un incontro in tempi brevi con la presenza di Start Romagna. “Occorre quanto prima un ritorno alla funzionalità del servizio che già prima del 15 ottobre mostrava criticità. Siamo a conoscenza di una richiesta degli enti locali per un incontro con la Prefettura, incontro in cui riteniamo debbano essere convocate anche le associazioni e le parti sociali interessate. Le nostre richieste si fondano sui casi accaduti nei giorni passati e sulle prime segnalazioni concrete ricevute. Disagi sulle linee: Bellaria Igea Marina; Santarcangelo Poggio Torriana; Viserba Santarcangelo; Santarcangelo Savignano; Marina centro Covignano; Metromare Riccione Rimini; Bellaria Cesena”.