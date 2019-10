Rimini, denunciata ex alunna per offese su Instagram a prof e studenti

RIMINI. Per mesi un’ex studentessa dell’istituto alberghiero Malatesta ha coperto di ingiurie, insulti e pesanti apprezzamenti sulle presunte preferenze sessuali docenti ed ex compagni di scuola. Per farlo ha usato Instagram, il social più utilizzato tra i giovani. Visto che nelle sue intenzioni non c’era la volontà di usare il social per dedicare parole e frasi amichevoli nei confronti delle sue “vittime”, si è dovuta attrezzare per non essere rintracciata. Aperta una posta elettronica ad hoc, l’ha usata per dar vita ad una pagina che già dal titolo non lasciava intendere niente di buono: “Casi umani”. La giovane è stata iscritta nel registro degli indagati della procura della Repubblica di Rimini con l'accusa di diffamazione aggravata.

